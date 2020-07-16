Путин призвал составлять бюджет в соответствии с духом обновленной Конституции

«И мы должны иметь в виду, что в связи с принятием Конституции, конечно, граждане приняли эти решения по Конституции нашей страны, мы должны учитывать их настроения, учитывать в конкретном преломлении на трехлетний бюджетный период», — заявил он.

Он должен соответствовать «духу и букве» обновленного основного закона страны, запросам граждан.

В будущем необходимо сохранить ответственную бюджетную политику. Это важно для четкого балансирования и наращивания устойчивости всей системы государственных финансов, добавил Путин.

Сбалансировать бюджет в 2020 году сложнее обычного из-за кризиса, вызванного последствиями от пандемии коронавируса. Этот вопрос требует особого внимания со стороны правительства и главы государства.

Глубина кризиса в стране оказалась достаточно серьезной, а его негативные последствия — ощутимыми для населения, добавил президент. Самая главная задача экономической политики страны — восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи.

Новая редакция Конституции России не потребует изменений ближайшие несколько десятилетий. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что было бы хорошо не вносить никаких изменений в закон еще 20 лет.