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    16 июля 2020, 15:04

    Путин призвал составлять бюджет в соответствии с духом обновленной Конституции

    Алена Макаренко

    Необходимо учитывать настроения россиян в связи с принятием поправок к Конституции и на основании этого составлять бюджет. С таким заявлением президент России Владимир Путин выступил в режиме видеоконференции на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2021-й и на плановый период 2022 и 2023 годов.

    «И мы должны иметь в виду, что в связи с принятием Конституции, конечно, граждане приняли эти решения по Конституции нашей страны, мы должны учитывать их настроения, учитывать в конкретном преломлении на трехлетний бюджетный период», — заявил он.

    Он должен соответствовать «духу и букве» обновленного основного закона страны, запросам граждан.

    В будущем необходимо сохранить ответственную бюджетную политику. Это важно для четкого балансирования и наращивания устойчивости всей системы государственных финансов, добавил Путин.

    Сбалансировать бюджет в 2020 году сложнее обычного из-за кризиса, вызванного последствиями от пандемии коронавируса. Этот вопрос требует особого внимания со стороны правительства и главы государства.

    Глубина кризиса в стране оказалась достаточно серьезной, а его негативные последствия — ощутимыми для населения, добавил президент. Самая главная задача экономической политики страны — восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи.

    Новая редакция Конституции России не потребует изменений ближайшие несколько десятилетий. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что было бы хорошо не вносить никаких изменений в закон еще 20 лет.