Путин призвал сохранить технологический суверенитет России в автопроме

Автомобильная промышленность России должна быть технологически независимой. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть, конечно же, российские», — сказал он.

Также Путин отметил, что он не имел в виду полный перенос производства отечественных автомобилей в Россию. Кроме того, президент страны призвал сохранить рабочие процессы на текущих предприятиях. Также Путин сказал, что сотрудники автопрома не должны потерять работу.

Президент России отметил, что частичное или полное прекращение контактов с рядом стран негативно сказалось на выпуске машин. Он особо отметил спад инвестиций в коммерческий транспорт.

Министр финансов РФ Антон Силуанов во время выступления на ПМЭФ предложил неординарный способ повысить спрос на отечественный автопром. Его слова процитировал RТ. По мнению Силуанова, использование автомобилей Lada в качестве служебных машин российских чиновников положительно скажется на российской автомобильной промышленности.