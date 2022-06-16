Путин призвал сохранить технологический суверенитет России в автопроме
Путин призвал сохранить рабочие места в российском автопроме
Автомобильная промышленность России должна быть технологически независимой. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин. Его слова процитировало РИА «Новости».
«Ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть, конечно же, российские», — сказал он.
Также Путин отметил, что он не имел в виду полный перенос производства отечественных автомобилей в Россию. Кроме того, президент страны призвал сохранить рабочие процессы на текущих предприятиях. Также Путин сказал, что сотрудники автопрома не должны потерять работу.
Президент России отметил, что частичное или полное прекращение контактов с рядом стран негативно сказалось на выпуске машин. Он особо отметил спад инвестиций в коммерческий транспорт.
Министр финансов РФ Антон Силуанов во время выступления на ПМЭФ предложил неординарный способ повысить спрос на отечественный автопром. Его слова процитировал RТ. По мнению Силуанова, использование автомобилей Lada в качестве служебных машин российских чиновников положительно скажется на российской автомобильной промышленности.