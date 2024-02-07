Власть 07 февраля 2024, 17:32 Путин призвал соблюдать сроки передачи самолетов авиакомпаниям Путин: Россия способна выпускать линейку современных самолетов РИА «Новости»

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Россия — одна из немногих стран, способных выпускать линейку современных самолетов. Важно, чтобы они отвечали необходимым требованиям и передавались авиакомпаниям в срок. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства по теме развития воздушных перевозок в среднесрочной перспективе.

«Отечественное гражданское авиастроение <…> — это серьезная высокотехнологичная отрасль, и она требует особого внимания. Всего несколько стран в мире способны выпускать линейку современных самолетов, и Россия в их числе. У нас сверстаны масштабные планы в этой сфере», — подчеркнул глава государства.

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Он добавил, что российские самолеты должны соответствовать требованиям по качеству, комфорту и безопасности перелетов, быть «глобально конкурентными» по техническим характеристикам.

«А их передача авиакомпаниям должна проходить в согласованные сроки, без опозданий и задержек», — указал Путин.

Президент акцентировал внимание на том, что рассчитывает на совместную работу кабмина, Ростеха, авиастроителей и финансовых структур в этом направлении.

В конце 2023 года Владимир Путин анонсировал наращивание выпуска российских самолетов до тысячи единиц к 2030 году.