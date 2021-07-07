Президент России Владимир Путин призвал следить за ценами при строительстве транспортных объектов и «притапливать» «бескорыстную любовь к денежным знакам».

«Надо что-то делать, нельзя сидеть просто. И за ценами надо смотреть внимательно, надо контролировать. И справедливое желание заработать, и бескорыстную любовь к денежным знакам надо немножко так „притапливать“, в том числе и строителей», — заявил Путин на совещании с членами правительства после докладов о ходе развития транспортной инфраструктуры, в том числе БАМа и Транссиба. Его слова привело РИА «Новости».

Российский лидер попросил вице-премьера страны Марата Хуснуллина обратить на эти вопросы внимание.

БАМ — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный железнодорожный выход России к Тихому океану, наряду с Транссибирской магистралью.

Правительство РФ и ОАО «РЖД» должны будут к 1 июля установить ответственных за срыв сроков модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, сообщал в конце июня «Коммерсант». По данным издания, определить ответственных за задержку работ по развитию БАМа и Транссиба кабмину и РЖД поручил президент РФ Владимир Путин.