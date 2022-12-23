Власть 23 декабря 2022, 18:45 Путин призвал следить за качеством производимого оружия для бойцов СВО Президент Путин поручил выполнить гособоронзаказ в полном объеме в 2023 году РИА «Новости»

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Предприятия оборонно-промышленного комплекса в 2023 году должны выполнить государственный оборонный заказ в полном объеме. Такое поручение на совещании с руководством предприятий ОПК дал президент России Владимир Путин.

Президент отметил, что в прошлые годы все задания в рамках выполнения гособоронзаказа предприятия выполняли в полном объеме. Поэтому он рассчитывает, что в 2023 году ситуация не поменяется.

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Глава государства отметил, что организациям ОПК нужно наладить обратную связь с подразделениями, которые принимают участие в специальной военной операции, чтобы использовать их боевой опыт для совершенствования производимого снаряжения.

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«Ключевая задача предприятий ОПК — обеспечить наши подразделения и боевые части всем необходимым вооружением, техникой и боеприпасами, снаряжением. Причем в требуемом объеме, нужного качества и в короткие сроки», — дал поручение Путин.

Заседание с руководителями компаний оборонно-промышленных предприятий проходит в Туле, где президент России Владимир Путин посетил сборочные цеха тяжелых машин и легкобронированной техники, а также механообрабатывающий цех на машиностроительном заводе «Щегловский вал».

Предприятие производит боевые модули «Эпоха», «Курганец», «Бумеранг», «Армата», а также проводит работу по модернизации и ремонту боевых машин.