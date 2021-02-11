Путин призвал сдерживать гонку вооружений

Президент России Владимир Путин заявил, что приветствует выполнение новой американской администрацией обещаний касательно Договора СНВ-3. Но отметил, что нужно заняться «сдерживанием гонки вооружений». В четверг прошло оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

«Совсем недавно мы вместе с американскими партнерами продлили Договор СНВ-3. Приятно отметить, что новая администрация выполнила свои предвыборные обещания на этот счет. Мы приветствуем это решение», — сообщил президент в эфире телеканала «Россия 24».

Однако он обратил внимание собравшихся на то, что пора делать следующие шаги, которые будут сдерживать гонку вооружений.

«Но сегодня предлагаю поговорить о других шагах, направленных на сдерживание гонки вооружений и на контроль за вооружениями в целом», — сказал он.

Накануне Путин заявил, что россияне должны понимать, как и из чего формируются их заработные платы, чтобы у них не складывалось впечатление, что власть их обманывает. Он добавил, что тогда доверие людей к власти значительно вырастет.