Путин призвал сделать все, чтобы детям оказывали плановую помощь
Путин: нужно сделать все возможное, чтобы детям не прекращали оказывать плановую помощь
Президент России Владимир Путин призвал сделать все возможное для того, чтобы детям продолжали оказывать плановую медицинскую помощь. Глава государства заявил об этом в ходе совещания с членами правительства, передал RT.
Путин указал, что оказание плановой помощи детям в некоторых медучреждениях сейчас сворачивают. Президент подчеркнул, что, если речь идет о детях, прекращение плановой помощи недопустимо.
«Нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное, чтобы плановая помощь в отношении детей не останавливалась», — заявил глава государства.
Путин также попросил помочь регионам, которые нуждаются в поддержке. Он напомнил, что в этом вопросе может помочь практика «перемаршрутирования», написала «Газета.ru».
Вице-премьер Татьяна Голикова, отвечая президенту, сообщила, что правительство подготовит постановление по плановой помощи детям до конца месяца. Всю плановую помощь останавливать не будут, но в самых сложных ситуациях ее могут перевести в неотложный формат. Однако отдельные виды помощи продолжат оказывать в обычном режиме, заверила она.