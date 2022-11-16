16 ноября 2022, 15:10
Путин призвал сделать покупку машин более доступной для россиян, несмотря на ситуацию
Текущая непростая ситуация не должна усложнять россиянам покупку машины. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин. Его процитировал ТАСС.
Лидер страны сделал это заявление в ходе совещания с правительством. Оно прошло 16 ноября
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«[Нужно], чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях», — сказал он.
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Путин отметил, что это его требование нужно учитывать при выстраивании процессов в сфере производства транспортных средств. По его словам, на доступность покупки машины не должны влиять сложности с логистикой, доступностью запчастей и другие сложности.
Также президент России поддержал расширение действия условий льготного автокредитования на сотрудников военной сферы. К ним он отнес участников частичной мобилизации и членов их семей.
Кроме того, Путин призвал не допускать необоснованного роста цен на автомобили. Для этого он предложил контролировать их стоимость.
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