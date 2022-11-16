Власть 16 ноября 2022, 15:10 Путин призвал сделать покупку машин более доступной для россиян, несмотря на ситуацию freepik

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Текущая непростая ситуация не должна усложнять россиянам покупку машины. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин. Его процитировал ТАСС.

Лидер страны сделал это заявление в ходе совещания с правительством. Оно прошло 16 ноября

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«[Нужно], чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях», — сказал он.

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Путин отметил, что это его требование нужно учитывать при выстраивании процессов в сфере производства транспортных средств. По его словам, на доступность покупки машины не должны влиять сложности с логистикой, доступностью запчастей и другие сложности.

Также президент России поддержал расширение действия условий льготного автокредитования на сотрудников военной сферы. К ним он отнес участников частичной мобилизации и членов их семей.

Кроме того, Путин призвал не допускать необоснованного роста цен на автомобили. Для этого он предложил контролировать их стоимость.