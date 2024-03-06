Власть 06 марта 2024, 19:16 Путин призвал сделать доступнее отдых для россиян Путин: отдых в России должен быть доступным и комфортным Pxhere

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин призвал сделать так, чтобы как можно больше россиян могли отдыхать в стране по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Нужно сделать так, чтобы как можно больше наших граждан, семей могли отдохнуть в России, выбрать себе отдых по душе: пляжный, горнолыжный, познавательный и так далее. Причем по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта», — подчеркнул глава государства.

Реклама

Путин добавил, что сейчас многие жители страны едут на отдых в южные города на личных авто по трассе М-4 «Дон». Президент отметил, что уже озвучил идею построить новую магистраль Джубга — Сочи со множеством тоннелей и мостов.

Скоростную трассу вдоль Черноморского побережья могут открыть в Краснодарском крае к 2028 году, сообщал ранее сайт kp.ru. В рамках послания Федеральному собранию 29 февраля Путин поручил правительству предоставить схему финансирования строительства дороги Джубга — Сочи.