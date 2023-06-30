Власть 30 июня 2023, 17:42 Путин призвал считать, что Дербенту на самом деле пять тысяч лет Глава Дагестана Меликов: президент Путин предложил считать, что Дербенту 5 тысяч лет Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Дербент призвал считать, что городу на самом деле не две тысячи, а пять тысяч лет. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов, его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что глава государства позитивно отзывался о самом южном городе страны. Путин даже поправил Меликова, когда тот рассказал, что некоторое время назад в регионе отмечали двухтысячелетие Дербента.

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«Президент подчеркнул, что, наверное, стоит обращаться к другой исторической дате, к другой вехе и считать, что Дербенту пять тысяч лет», — отметил глава Дагестана.

Меликов признался, что местное руководство восприняло слова российского лидера как указание. Поэтому он поздравил жителей Дагестана с тем, что у них есть город с пятитысячелетней историей.

Осенью 2015 года в Дагестане масштабно отпраздновали двухтысячелетие Дербента. Но многие историки и ученые все же считают, что в действительности городу уже не менее пяти тысяч лет.

Президент побывал в городе с рабочим визитом 28 июня. Там он провел совещание по развитию туристической отрасли и лично пообщался с местными жителями, когда осматривал самый большой мультимедийный фонтан в стране.