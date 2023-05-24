Власть 24 мая 2023, 18:17 Путин призвал сближать образовательные программы на пространстве ЕАЭС Путин: необходимо сближать научные и образовательные программы на пространстве ЕАЭС РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сближать научные и образовательные программы на пространстве Евразийского экономического союза в связи с углублением интеграции. Таким мнением глава государства поделился на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

«По мере углубления интеграции растет и взаимная заинтересованность в подготовке высококвалифицированных специалистов, кадров, насущной необходимостью стало сближение научных и образовательных программ на пространстве ЕврАзЭс», — сказал он.

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По словам президента, необходимо унифицировать образовательные стандарты, а также развивать независимые евразийские наукоемкие системы и библиотеки.

В ходе выступления Путин указал, что Россия смогла адаптироваться к переменам в области мировых финансов и стать одним из лидеров этого процесса. В международной финансовой сфере наблюдаются кардинальные изменения, и страна не просто подстраивается под них, пояснил глава государства.