Путин призвал регионы приготовиться к любой ситуации с коронавирусом

«В Москве мы наблюдаем большее число заболевших, это тоже не новая ситуация. Так было и весной. Но это значит, что в регионах, понимая это, должны быть готовы к любому развитию ситуации», — заявил он.

Отдельно российский лидер отметил, что федеральные и региональные власти должны донести до населения необходимость использования средств защиты от коронавируса. Это нужно сделать, несмотря на то, что людям надоело носить маски и выполнять все санитарные требования.

Владимир Путин подчеркнул, что прекрасно понимает усталость людей от новых правил. Но их выполнение необходимо, так как инфекционные заболевания, коронавирусная инфекция в том числе, — это тихий и очень опасный враг, которого многие не замечают.

Он отметил, что многие до сих пор не понимают, а поэтому и не верят в то, что весь мир и Россия в том числе столкнулись с очень опасным противником. Поэтому задача властей сейчас — донести до граждан необходимость соблюдения мер.

«Наша святая обязанность, профессионального сообщества, руководителей всех уровней власти и управления — очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки и предлагать необременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты», — заявил президент.

Владимир Путин отметил, что значительную часть полномочий по борьбе с коронавирусом получили губернаторы. Весной и летом они показали качественную работу, поэтому дальше они будут действовать в таком же режиме.

В минувший понедельник Владимир Путин на открытии расширенного президиума Госсовета напрямую обратился к гражданам страны. Он отметил, что риски заражения коронавирусом сохраняются, поэтому от каждого требуется соблюдать максимальную ответственность не только за свое здоровье, но и за тех, кто рядом. Путин призвал соблюдать все меры предосторожности, чтобы власти снова не вводили серьезных ограничений.