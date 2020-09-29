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    29 сентября 2020, 16:31

    Путин призвал регионы приготовиться к любой ситуации с коронавирусом

    Анатолий Минкин

    Рост новых случаев коронавируса в Москве должен стать важным показателем для остальных регионов. Руководителям субъектов нужно быть готовыми к тому, что эпидемическая ситуация может пойти по непредсказуемому сценарию. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением на совещании с членами правительства выступил президент России Владимир Путин.
    Путин призвал регионы приготовиться к любой ситуации с коронавирусом

    «В Москве мы наблюдаем большее число заболевших, это тоже не новая ситуация. Так было и весной. Но это значит, что в регионах, понимая это, должны быть готовы к любому развитию ситуации», — заявил он.

    Отдельно российский лидер отметил, что федеральные и региональные власти должны донести до населения необходимость использования средств защиты от коронавируса. Это нужно сделать, несмотря на то, что людям надоело носить маски и выполнять все санитарные требования.

    Владимир Путин подчеркнул, что прекрасно понимает усталость людей от новых правил. Но их выполнение необходимо, так как инфекционные заболевания, коронавирусная инфекция в том числе, — это тихий и очень опасный враг, которого многие не замечают.

    Он отметил, что многие до сих пор не понимают, а поэтому и не верят в то, что весь мир и Россия в том числе столкнулись с очень опасным противником. Поэтому задача властей сейчас — донести до граждан необходимость соблюдения мер.

    «Наша святая обязанность, профессионального сообщества, руководителей всех уровней власти и управления — очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки и предлагать необременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты», — заявил президент.

    Владимир Путин отметил, что значительную часть полномочий по борьбе с коронавирусом получили губернаторы. Весной и летом они показали качественную работу, поэтому дальше они будут действовать в таком же режиме.

    В минувший понедельник Владимир Путин на открытии расширенного президиума Госсовета напрямую обратился к гражданам страны. Он отметил, что риски заражения коронавирусом сохраняются, поэтому от каждого требуется соблюдать максимальную ответственность не только за свое здоровье, но и за тех, кто рядом. Путин призвал соблюдать все меры предосторожности, чтобы власти снова не вводили серьезных ограничений.

    Новости SMI.FM