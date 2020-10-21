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    21 октября 2020, 17:48

    Путин призвал разворачивать вакцинацию против коронавируса на всю страну

    Екатерина Керсипова

    Президент России Владимир Путин заявил, что пора разворачивать вакцинацию от коронавируса на всю страну. Он также призвал бизнес поддержать российских производителей прививок от COVID-19.
    Путин призвал разворачивать вакцинацию против коронавируса на всю страну

    «Вакцинация в Российской Федерации — для нас это задача номер один. Главная задача сегодня — создать производственные мощности для наращивания производства [вакцины от коронавируса], и эти производственные мощности должны быть нацелены на вакцинацию граждан РФ в первую очередь», — приводит РИА «Новости» слова Путина.

    По словам российского президента, отечественные предприниматели также обязаны следить за соблюдением антиковидных мер у себя на производствах. Путин считает, что есть ряд вопросов к организации удаленки, а также соблюдению прав работодателей и сотрудников в связи с этим. Эти вопросы будут прорабатываться. Но уже сейчас необходимо действовать в интересах бизнеса и его работников.

    Тотальных ограничений в России не будет, уточнил Путин. Статистика смертности действительно растет, однако это объясняется тем, что врачи стали тщательно фиксировать причины. Общая смертность, подчеркнул президент, снизилась в два раза.