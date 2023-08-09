Власть 09 августа 2023, 08:58 Путин призвал развивать строительство в новых регионах России Президент Путин: в новых регионах нужно развивать строительство РИА «Новости»

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России следует развивать строительство в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, написал ТАСС.

Глава государства отметил, что складывается впечатление, что в этих регионах «никогда никто ничем не занимался».

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«Там, уж точно, есть чем заниматься», — подчеркнул российский лидер.

Путин также обратил внимание на то, что нужно работать над транспортным, дорожным и железнодорожным строительством в России. Уделить внимание международным транспортным коридорам.

Ранее Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых российских регионах. До этого в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях медобследование прошли более 300 тысяч детей.

Кроме того, Путин подписал закон об интеграции новых регионов в систему российского спорта. Спортсмены и тренеры смогут участвовать в стартах на всероссийском уровне и претендовать на связанные с этим выплаты.