Власть 04 апреля 2023, 13:14 Путин призвал развивать партнерства с дружественными иностранными компаниями Путин призвал динамичнее развивать партнерства с дружественными иностранными компаниями РИА «Новости»

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Необходимо динамичнее развивать технологические партнерства с дружественными иностранными компаниями. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на заседание президиума Госсовета. Стенограмму опубликовали на сайте Кремля.

«Необходимо динамично развивать технологические партнерства с дружественными иностранными компаниями», — отметил Путин.

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Глава государства подчеркнул, что Россия открыта к полноценному и долгосрочному сотрудничеству со всеми заинтересованными партнерами.

Он обратил внимание, что на реализацию заявленных планов понадобится значительный ресурс.

«Но очевидно и то, что отдача нашей экономики для граждан, для роста их доходов за счет качественных рабочих мест будут многократно больше», — заявил Путин.

По словам президента, санкции — это надолго. Поэтому наряду с импортозамещением здесь необходимы долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели суверенного развития России.