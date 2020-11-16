Путин призвал разоблачать ложь о безопасном употреблении легких наркотиков

Российский президент Владимир Путин заявил, что нужно разоблачать ложь о безопасном употреблении наркотиков и говорить правду. Сегодня глава государства выступил на заседании Совбеза РФ.

«О беде, которая может подстерегать каждого, нужно говорить правду, причем откровенно и жестко, подчас, не бояться этого. Нужно разоблачать ложь, в том числе о так называемом „безопасном, цивилизованном“ потреблении так называемых „легких“ и других наркотиков», — передает ТАСС слова Путина.

Кроме того президент поручил усилить контроль за деятельностью частных реабилитационных организаций в регионах. По его словам, в них граждане периодически сталкиваются с нарушениями конституционных прав. Путин также отметил, что главы регионов несут персональную ответственность за антинаркотическую политику, а полпреды должны держать ее под контролем.

Тем не менее за 10 лет реализация стратегии государственной антинаркотической политики число официально зарегистрированных наркоманов сократилось больше чем на четверть, сообщил глава государства. Также на 17% снизился уровень наркопреступности.