Власть 15 марта 2023, 14:44 Путин призвал прокуроров оперативно реагировать на бюрократию Президент России Путин: прокуратура должна оперативно реагировать на бюрократию РИА «Новости»

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Российская прокуратура должна оперативно реагировать на случаи бюрократических издевательств над людьми. Об этом во время выступления на заседании коллегии Генпрокуратуры сказал президент Владимир Путин.

«Прокуратуре необходимо оперативно реагировать на вопиющие случаи бюрократических издевательств над людьми», — сказал он.

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Глава государства подчеркнул, что надежная защита прав и свобод граждан, укрепление законности и правопорядка является принципиальным вопросом.

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«Прокуратура играет особую роль в их обеспечении. Ведомство уже очень многое сделало по основным направлениям работы», — добавил Путин.

Также российский лидер отметил, что в новых регионах страны органы прокуратуры необходимо формировать, опираясь на опытных местных сотрудников. Президент признал, что обстановка в этих субъектах России остается сложной.