Путин призвал продолжать модернизацию Воздушно-космических сил России

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что стране нужно продолжать совершенствовать систему воздушно-космической обороны (ВКС). Об этом он сказал во время совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК.

Его слова процитировало РИА «Новости».

«Нам нужно и дальше совершенствовать систему воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками», — заявил президент.

Путин также добавил, что такого поведения требует общая военно-политическая обстановка. Отдельно он выделил постоянно растущую интенсивность полетов авиации НАТО возле России, а также появления кораблей Альянса с управляемым ракетным оружием в акватории Балтийского и Черного морей.

Путин уточнил, что ВКС сегодня является одной из самых мощных, высокотехнологичных и маневренных составляющих армии РФ. Президент добавил, что боеготовность и техническая оснащенность Воздушно-космических сил страны позволяет России поддерживать стратегический паритет, несмотря на попытки некоторых стран его сломать. Сделать это пытаются с помощью развертывания элементов глобальной противоракетной обороны рядом с российскими границами.

«Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом адекватно ситуации на это реагировать», — заключил он.