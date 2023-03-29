Власть 29 марта 2023, 15:05 Путин призвал придерживаться рекордных темпов строительства жилья и дорог в России Путин: рекордные темпы строительства жилья и дорог в России надо удержать РИА «Новости»

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Рекордные темпы строительства жилья и дорог, которые сейчас наблюдаются в России, нужно удержать. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе совещания с членами кабмина.

Он заверил, что прошлогодние результаты строительной отрасли говорят сами за себя. Россия вышла на рекордные объемы как по вводу жилья, так и по ремонту автомобильных дорог.

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«Задача правительства и коллег в субъектах Федерации на местах — удержать этот темп», — подчеркнул глава государства.

Также российский лидер призвал сохранять тенденцию на рост продолжительности жизни в стране. По данным Росстата, этот показатель за предыдущий год увеличился на 2,7% и составил 72,8 года. Кроме того, в стране сокращается уровень смертности.

На совещании с правительством президент отметил и рекордно низкий уровень безработицы. Однако Путин обратил внимание министров на то, что пока не все проблемы на рынке труда удалось решить.

По его словам, доходы жителей страны в 2022 году немного выросли. В этом вопросе важна положительная динамика, добавил глава государства.