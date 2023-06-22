Власть 22 июня 2023, 10:26 Путин призвал препятствовать разработке токсинного оружия Путин заявил, что Россия поддерживает ограничение разработок токсинного оружия РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия выступает за разработку механизмов, препятствующих разработке токсинного оружия. Об этом в приветственном сообщении для организаторов и участников научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» заявил президент Владимир Путин, его слова привела пресс-служба Кремля.

«Россия последовательно выступает за укрепление механизмов, препятствующих распространению и разработке токсинного и биологического оружия», — сказал он.

Реклама

Глава государства подчеркнул, что в этих целях международное взаимодействие должно идти на уважении суверенитета всех стран и равноправной основе.

«Наращивание усилий международного сообщества в борьбе с эпидемиями имеет не меньшее значение». — добавил Путин.

Ранее глава государства сказал, что специалисты из России готовы активно помогать в различных регионах мира по ликвидации вспышек опасных инфекций.