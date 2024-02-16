Власть 16 февраля 2024, 20:33 Путин призвал правительство усилить меры поддержки промышленности Путин: промышленную ипотеку получили более 800 предприятий России РИА «Новости»

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Высокая ключевая ставка Центрального банка показала необходимость усилить меры поддержки российской промышленности. Уже действующие механизмы оказались успешными, но требуется их дополнительная настройка. Об этом на совещании об инвестиционных проектах в промышленности заявил президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что российские предприниматели могут взять кредит на развитие своего предприятия. Максимальная сумма промышленной ипотеки составляет до 500 миллионов рублей. Займы выдают семь лет по ставке от 3-5% годовых.

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«Более восьмисот таких кредитов уже выдали», — заявил Путин.

Президент добавил, что востребованными остаются льготные займы Фонда развития промышленности. За счет выделенных средств профинансировали более полутора тысяч проектов на сумму в 500 миллиардов рублей.

«Представители бизнеса говорят, что этого маловато, они готовы к тому, чтобы шире использовать этот инструмент, расширять свои производства. Хотел бы подчеркнуть: эти займы востребованы, нужны нашим компаниям. И поэтому прошу подумать о докапитализации фонда», — обратился к членам правительства Путин.

Глава государства добавил, что это непростой вопрос в условиях, когда все ключевые параметры бюджета уже утвердили. Он подчеркнул, что для решения вопроса можно использовать дополнительные доходы.

Укрепление и расширение промышленного сектора, а также изменение мер поддержки Путин назвал ключевыми задачами. Глава государства подчеркнул, что их нужно решать для увеличения внутреннего производства, которое сегодня необходимо.

Совет директоров Банка России на совещании в пятницу, 16 февраля, сохранил ключевую ставку без изменений на уровне 16%. Президент России Владимир Путин, комментируя решение регулятора, заявил, что это временная мера, направленная на борьбу с инфляцией. После выхода на ключевые показатели ставка обязательно снизится.