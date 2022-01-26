Путин призвал правительство и Центробанк достичь компромисса по криптовалюте

Президент России Владимир Путин заявил, что он в курсе дискуссии о криптовалюте. Он призвал правительство страны и Центральный Банк прийти к единому мнению по данному вопросу и сообщать ему решение. РИА «Новости».

По словам главы государства, Центробанк не стоит на пути технического прогресса и сам принимает усилия по внедрению в стране новейших технологий в этой сфере. Путин также отметил, что призыв к запрету можно объяснить высокой волатильностью криптовалют на рынке, что всегда несет риски, в первую очередь для самих граждан.

«Хотя, конечно, есть у нас здесь и определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге», — сказал Путин.

В числе таких преимуществ глава государства назвал профицит электроэнергии и кадровый потенциал РФ.

Ранее Центральный банк России выпустил доклад, в котором предложил полностью запретить в стране майнинг и любые сделки с участием криптовалюты. Объяснили это значительными рисками для российского финансового рынка и экономики.