17 июля 2023, 20:01
Путин призвал повысить безопасность Крымского моста
Президент Путин заявил, что ждет предложений по повышению безопасности на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить безопасность Крымского моста. Об этом глава государства сообщил на совещании по ситуации с переправой.
«С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегического, важного транспортного объекта», — сказал он.
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Также Путин отметил, что восстановительные работы на Крымском мосту необходимо начать максимально оперативно. При этом он выразил уверенность, что все обстоятельства случившегося установят.
В ходе совещания глава государства указал на важность всемерной поддержки всех людей, которые оказались в трудном положении из-за перекрытия Крымского моста.
Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. В результате атаки погибли мужчина и женщина, ехавшие в автомобиле, травмы получила их дочь-подросток.
Крымский мост
Владимир Путин
ЧП на Крымском мосту
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