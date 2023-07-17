Важное 17 июля 2023, 20:01 Путин призвал повысить безопасность Крымского моста Президент Путин заявил, что ждет предложений по повышению безопасности на Крымском мосту РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить безопасность Крымского моста. Об этом глава государства сообщил на совещании по ситуации с переправой.

«С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегического, важного транспортного объекта», — сказал он.

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Также Путин отметил, что восстановительные работы на Крымском мосту необходимо начать максимально оперативно. При этом он выразил уверенность, что все обстоятельства случившегося установят.

В ходе совещания глава государства указал на важность всемерной поддержки всех людей, которые оказались в трудном положении из-за перекрытия Крымского моста.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. В результате атаки погибли мужчина и женщина, ехавшие в автомобиле, травмы получила их дочь-подросток.