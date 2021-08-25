Путин призвал повышать зарплаты учителям

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости совершенствовать оплату труда учителей, но при этом нужно исходить из возможностей бюджета. Глава государства сказал об этом в ходе встречи с преподавателями, сообщило РИА «Новости».

Путин обсуждает вопросы развития общего образования в режиме видеоконференции. Сегодня президент также примет участие в заседании президиума Госсовета по образованию. Но сперва глава государства решил встретиться с представителями общественности: преподавателями, выпускниками и родителями учащихся.

«Нужно совершенствовать систему оплаты труда. <…> Здесь есть определенные планы, надо их реализовывать, исходя, конечно, из бюджетных возможностей», — сказал Путин.

Доступность и качество школьного образования — это вопросы, которые имеют важность для каждый российской семьи, подчеркнул президент. И с этим неразрывно связано воспитание. Путин отметил, что важен не только труд учителя, но и участие самих учеников и их родителей.

Президент также предложил объявить 2023 год в России Годом педагога.