Путин призвал помочь стартапам и растить специалистов по ИИ

Президент России Владимир Путин прибыл на конференцию «Путешествие по искусственному интеллекту». Во время своего выступления российский лидер поднял тему развития искусственного интеллекта (ИИ) в России. Затронул и связанную с ней тему стартапов.

В частности, российский лидер призвал обеспечить максимальную свободу и лучшие условия для стартапов. Так, по мнению главы государства, необходимо кратно увеличить подготовку математиков, лингвистов, необходимо вырастить профессионалов, которые смогут использовать потенциал искусственного интеллекта.

По словам Путина, следует понимать что в мире уже стартовала технологическая гонка. Она обещает стать самой жесткой и бескомпромиссной в истории цивилизации.

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«Не замечать изменения, отторгать их — значит обесценивать свой потенциал. Искусственный интеллект — ресурс колоссальной силы. Кто будет владеть им, тот вырвется далеко вперед», — заявил президент России.

Глава государства заметил, что человечество, не исключено, сейчас создает свое последнее изобретение. Для такого мнения тоже есть основания, добавил российский лидер.