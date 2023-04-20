20 апреля 2023, 02:38
Путин призвал помочь аграриям в новых регионах России
Президент России Путин призвал Минсельхоз помогать аграриям в новых регионах страны
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что необходимо поддерживать аграриев и крупных товаропроизводителей в новых регионах. Глава государства призвал Минсельхоз помогать сельскому хозяйству в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонских областях, об этом сообщил ТАСС.
«Поддерживать нужно прежде всего местных граждан. Тех, кто занимается тем или иным видом деятельности, в данном случае — сельским хозяйством. И аграриев, и крупных товаропроизводителей. Вот прежде всего упор на них», — подчеркнул Путин.
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Российский лидер отметил, что аграриям необходимо помогать в получении кредитов, лизинге и поставках горюче-смазочных материалов и удобрений. Также Путин говорил о поддержке сельхозпроизводителей с привлечением инвестиций из других регионов.
Президент России побывал с рабочим визитом в Херсонской области и Луганской Народной Республике. Поездки Путина в штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР и в штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении не были запланированными.
Владимир Путин
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