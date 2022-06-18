Путин призвал подумать о системе оплаты труда медиков

Нужно подумать, как улучшить систему оплаты труда в медицинской отрасли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, который в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия новых медцентров в регионах. Об этом сообщил ТАСС.

В ходе церемонии к президенту обратилась врач из Свердловской области, которая рассказала, что работает в фельдшерско-акушерском пункте в поселке Половинном уже 33 года, а получает около 30 тысяч рублей. Путин признал, что это небольшая зарплата, учитывая такой стаж, передал Life.

«Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом», — сказал российский лидер.

Глава государства добавил, что уже много раз обсуждал эту тему с вице-премьером Татьяной Голиковой.

«Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно. Но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом», — отметил Путин.

Президент также отметил важность увеличения продолжительности жизни в России. Путин подчеркнул, что это важно и для сохранения здоровья, и для будущего нации. Об этом написало РИА «Новости».