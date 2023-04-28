Власть 28 апреля 2023, 00:40 Путин призвал перевести в цифровую сферу отрасль воздушного движения Pxhere

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Организацию воздушного движения в России необходимо переводить из ручного управления в цифровую сферу. В противном случае достичь востребованного уровня развития беспилотной авиации нельзя. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его слова привело РИА «Новости».

«Нужно переводить это из ручного управления в такую цифровую сферу, иначе мы не достигнем того уровня развития беспилотной авиации, которая востребована», — сказал глава государства.

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Заявление он сделал на презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем.

Такое решение, по словам Путина, является «единственно возможным». В том случае, если Росавиация будет работать в том же режиме, как сегодня, отметил глава государства, то «никакого развития беспилотной авиации у нас не будет».

В апреле в России стартовало создание первого полностью электрического авиадвигателя. Он будет применяться как в пассажирских самолетах, так и тяжелых беспилотниках. Двигатель ЕМ-01 станет прототипом первого из семейства авиадвигателей нового поколения. По мнению разработчиков, в дальнейшем эти технологии можно будет использовать в автомобиле- и судостроении.