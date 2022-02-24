Путин призвал партии и общество показать консолидированную позицию

Президент РФ Владимир Путин призвал общество и партии к объединению и патриотической позиции. Об этом он заявил после объявления специальной военной операции в Донбассе. Прямую трансляцию выступления главы государства вел телеканал «Россия 24».

«Рассчитываю на консолидированную, патриотическую позицию всех парламентских партий и общественных сил. В конечном счете, как это всегда и было в истории, судьба России в надежных руках нашего многонационального народа», — сказал он.

По его словам, это значит, что принятые решения будут выполнены, поставленные цели — достигнуты.

«Безопасность нашей родины надежна гарантирована. Верю в вашу поддержку, в ту непобедимую силу, которую дает наша любовь к Отечеству», — заключил президент.

Утром 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом президент подчеркнул, что не собирается оккупировать Украину.

Ранее на прошлой неделе Путин объявил, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР.