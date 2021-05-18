Путин призвал Палестину и Израиль к прекращению насилия

Президент Владимир Путин заявил о необходимости прекращения насилия в конфликте между Палестиной и Израилем. Об этом написало РИА «Новости».

Российский лидер заявил, что насилие должны прекратить обе стороны. Он отметил, что конфликт уже привел к большому числу жертв среди мирного населения, в том числе среди детей. Об этом сообщил ТАСС.

«Считаем императивом прекращение насильственных действий с обеих сторон и активный поиск решения на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН», — сказал Путин во время выступления перед иностранными послами.

Ранее израильская армия заявила о запуске 90 ракет со стороны сектора Газа по Израилю за ночь.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 10 мая, когда израильский суд принял решение о выселении арабских жителей Иерусалима из района Шейх-Джаррах. Палестинская группировка ХАМАС, которая контролирует сектор Газа, в ответ на решение суда запустила ракеты в сторону Израиля. Израильские военные тоже начали бомбардировки.

Россия осудила насилие против мирных граждан в Израиле и Палестине. Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин на заседании Совбеза ООН призвал провести срочное заседание ближневосточного «квартета» на уровне министров.