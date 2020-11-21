Путин призвал отказаться от санкционной политики в мире

Мир должен отказаться от политики односторонних санкций и протекционизма. Таким мнением поделился президент России Владимир Путин на саммите G20.

«Необходимо стремиться к сдерживанию протекционизма, отказу от практики односторонних санкций, к возобновлению цепочек поставок», — заявил президент на онлайн-конференции. Его слова приводит РИА «Новости».

Путин также упомянул торговые правила электронной коммерции. Президент отметил, что в этом направлении еще «очень много работы». Глава страны призвал реформировать Всемирную торговую организацию, которой пока нет аналогов в мире.

Во время выступления Владимир Путин сравнил мировой экономический кризис, вызванный пандемией, с Великой депрессией, передает «Газета.ru». К нему привели замораживание экономики во многих странах мира и повсеместный локдаун. Президент пообещал помочь с вакциной от коронавируса нуждающимся странам, чтобы как можно скорее победить пандемию.

По мнению президента России, мир в 2020 году столкнулся с беспрецедентным масштабом проблем.