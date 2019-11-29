Путин призвал организовать празднование 75-летия Победы на высоком уровне

Владимир Путин заявил, что подготовка к 75-летию Великой Победы уже началась.

«Все мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной, должны пройти на самом высоком уровне», — подчеркнул российский лидер.

Он напомнил, что вклад в победу над врагом внес каждый из народов, которые живут в стране. Владимир Путин заявил, что нужно всегда помнить о причинах войны, которая унесла жизни миллионов людей. Нельзя забывать о пособниках нацистов, которые толкали их на восток. И нужно знать, что именно Советский Союз сыграл главную роль в разгроме врага и в освобождении Европы и всего мира.

«Мы должны знать и беречь правду о величайшей трагедии человечества. Я прошу членов совета, общественные организации, причем по всей стране, принять деятельное участие в подготовке к юбилею великой Победы», — подытожил президент России.