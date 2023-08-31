Власть 31 августа 2023, 17:23 Путин призвал оперативно решить вопрос газификации в Красноярском крае Путин поручил решить вопрос газификации в Красноярском крае РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин призвал в оперативном порядке найти оптимальные решения для газификации в Красноярском крае — с учетом «Силы Сибири — 2» или независимого проекта. Об этом он заявил на совещании по вопросам социально-экономического развития региона.

«Ее (газификацию — прим. ред.) можно провести как на базе мощностей проектируемого газопровода „Сила Сибири — 2“, так и в качестве независимого проекта. Нужно оперативно выбрать оптимальное решение», — подчеркнул глава государства.

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По его словам, как жители региона, так и бизнес ждут, когда решится вопрос газификации. Этот ресурс важен для экономической сферы, для решения экологических проблем и для строительства домов, добавил Путин.

В четверг, 31 августа, по видеосвязи российский лидер принял участие в открытии Высокогорского автомобильного моста через Енисей в Красноярском крае. Как уточнили «Известия», глава государства поблагодарил всех причастных к возведению объекта.