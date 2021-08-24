Путин призвал оказать россиянам помощь в трудоустройстве

Уровень безработицы в России продолжает снижаться. Тем не менее государство должно оказать людям помощь по трудоустройству, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на втором этапе съезда партии «Единая Россия».

Российский лидер заметил, что достигнутые успехи не должны сказаться на усилиях властей. Он упомянул поддержку молодых специалистов и людей с ограниченными возможностями. Слова Путина привел «Интерфакс».

«Сейчас уровень безработицы в России около 5%, и она продолжает снижаться. Но для конкретного человека, который не может найти работу, обеспечить семью, все эти уровни, тенденции не имеют никакого значения», — сказал президент.

Глава государства обратил внимание на важность найти решение для каждого потерявшего заработок и не имеющего возможности трудоустроиться.

Поручение по подготовке специальной программы поддержки молодых специалистов, добавил Владимир Путин, уже есть. Президент попросил подключиться к работе членов партии. Программа поддержки занятости для людей с ограниченными возможностями по здоровью тоже нужна.

«Надо создать условия, чтобы они могли трудиться, получать постоянный доход», — сказал российский лидер.

В ситуации, заключил он, важно учесть все вопросы, начиная с обучения и повышения квалификации и заканчивая открытием специализированных рабочих мест.