Путин призвал обеспечить участников СВО современным и эффективным снаряжением | 360°

Важное 25 октября 2022, 18:17 Путин призвал обеспечить участников СВО современным и эффективным снаряжением Путин: участники спецоперации должны использовать современное снаряжение РИА "Новости"

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Снаряжение для участников специальной военной операции, должно быть не просто всегда в наличии, но и современным и эффективным. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в ходе заседания Координационного совета по обеспечению армии.

По его словам, в этом вопросе необходимо ориентироваться на реальные потребности военных.

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«Снаряжение, что касается специальной военной операции, специальные средства, другое специальное оборудование, должны быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными», — отметил Путин.

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Глава государства также обратил внимание на нормативы, которые нужно менять или быстро адаптировать.

«Мы должны ориентироваться на реальную ситуацию, потребности по тому или другому направлению, по каждому из них должен быть четкий и конкретный план работы. Производители должны непосредственно на месте получать обратную связь с тем, что они делают и какой эффект это оказывает на реальную жизнь в той или иной сфере», — подчеркнул Путин.

Глава государства акцентировал внимание на том, что заводам и конструкторским бюро нужно доносить мнение тех, для кого они работают.