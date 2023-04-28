Власть 28 апреля 2023, 17:50 Путин призвал обеспечить полную интеграцию четырех новых регионов России Путин назвал приоритетом интеграцию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Викимедиа

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Юридическое обеспечение полной интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, вошедших в состав России осенью 2022 года, является приоритетом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

«Важно внимательно и системно вести эту работу, чтобы люди чувствовали принадлежность к единому экономическому, образовательному, культурному пространству нашей страны», — отметил глава государства.

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Путин обратил внимание, что для жителей четырех новых регионов России должна в полном объеме заработать система трудовых и социальных гарантий, в том числе качественное медицинское обслуживание.

Президент призвал создать в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях условия для динамичного экономического роста и скорейшего восстановления инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения.

Глава государства назвал новые регионы исконными, историческими русскими землями. Нужно сделать все, чтобы отстоять и защитить однозначный выбор жителей этих территорий вернуться в Россию, подытожил Путин.