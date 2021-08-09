Путин призвал объединить спецслужбы стран в борьбе с морским пиратством

Президент России Владимир Путин заявил, что стоит задуматься о создании в рамках ООН специальной структуры, которая бы боролась с морской преступностью. Глава государства сделал такое предложение в ходе конференции Совбеза ООН.

По словам Путина, некоторым странам трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников и морским пиратам, поэтому стоит вопрос объединения спецслужб государств в борьбе с этим явлением.

«Специфика ситуации в том, что некоторым странам действительно трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников, пиратам и террористам. Именно поэтому стоит вопрос объединения под эгидой ООН силового потенциала спецслужб», — передало РИА «Новости» слова Путина.

Он добавил, что Россия готова делиться опытом контртеррористических операций.

Несколько дней назад президент заявил, что Россия сможет претендовать на проведение мировых первенств к концу 2022 года. К этому времени попытки ограничивать российских спортсменов сойдут на нет, уточнил он.