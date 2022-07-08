Путин призвал нефтяников готовиться к эмбарго со стороны ЕС

Российским энергокомпаниям нужно приготовиться к отказу стран Евросоюза от закупок нефти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

Президент напомнил, что эмбарго на российскую нефть вошло в новый санкционный пакет Евросоюза.

«К данному решению отечественные компании должны быть уже готовы», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что своими призывами отказаться от российских энергоресурсов Запад добился только нестабильности на рынках.

«Российские энергетические компании — это надежные, ответственные партнеры. В то же время, из-за призывов Запада отказаться от российских энергоресурсов, мировые рынки по-прежнему лихорадит», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что все попытки западных стран найти новых поставщиков закончились неудачей и привели только к дальнейшему росту цен, который ударит по карманам бизнеса и простых людей.

Он напомнил, что предупреждал иностранных партнеров о последствиях, что изменить глобальный рынок в быстрые сроки нельзя, но в итоге западные правительства допустили большие ошибки.

При этом все введенные ограничения никак не сказались на российском топливно-энергетическом комплексе. Путин отметил, что ситуация остается стабильной и наблюдается даже рост. Президент добавил, что сегодня ключевыми приоритетами отрасли должны стать переориентировка потоков энергоносителей экспорта на юг и восток, а также увеличение объемов инфраструктуры для газификации.