Путин призвал нефтяников готовиться к эмбарго со стороны ЕС
Президент Путин призвал российских энергетиков готовиться к нефтяному эмбарго ЕС
Российским энергокомпаниям нужно приготовиться к отказу стран Евросоюза от закупок нефти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
Президент напомнил, что эмбарго на российскую нефть вошло в новый санкционный пакет Евросоюза.
«К данному решению отечественные компании должны быть уже готовы», — подчеркнул Путин.
Глава государства отметил, что своими призывами отказаться от российских энергоресурсов Запад добился только нестабильности на рынках.
«Российские энергетические компании — это надежные, ответственные партнеры. В то же время, из-за призывов Запада отказаться от российских энергоресурсов, мировые рынки по-прежнему лихорадит», — заявил Путин.
Президент подчеркнул, что все попытки западных стран найти новых поставщиков закончились неудачей и привели только к дальнейшему росту цен, который ударит по карманам бизнеса и простых людей.
Он напомнил, что предупреждал иностранных партнеров о последствиях, что изменить глобальный рынок в быстрые сроки нельзя, но в итоге западные правительства допустили большие ошибки.
При этом все введенные ограничения никак не сказались на российском топливно-энергетическом комплексе. Путин отметил, что ситуация остается стабильной и наблюдается даже рост. Президент добавил, что сегодня ключевыми приоритетами отрасли должны стать переориентировка потоков энергоносителей экспорта на юг и восток, а также увеличение объемов инфраструктуры для газификации.