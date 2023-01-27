Власть 27 января 2023, 12:50 Путин призвал не забывать уроки истории в День памяти жертв холокоста Президент Путин осудил попытки пересмотреть вклад России в победу над нацизмом Unsplash

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Советский народ в свое время положил конец варварским планам нацистов. Поэтому теперь любые попытки пересмотреть вклад России в Великую Победу можно приравнять к оправданию преступлений нацизма. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в телеграмме по случаю Дня памяти жертв холокоста.

Он напомнил, что в этот день весь мир вспоминает об одном из самых драматических событий Второй мировой войны — об освобождении солдатами Красной Армии узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Он подчеркнул, что люди скорбят о ни в чем не повинных евреях и представителях других национальностей, которые погибли в результате болезней, голода и жестоких преступлений нацистов.

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«Тогда, в 1945 году, конец варварским планам нацистов положил прежде всего советский народ», — написал Путин в послании к участникам мероприятий по случаю 78-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) и Дня памяти жертв холокоста.

По его словам, советские люди смогли отстоять независимость Родины и спасти от порабощения, уничтожения еврейский и другие народы. Глава государства подчеркнул, что российские военные сейчас борются на Украине со злом.

«Любые попытки пересмотреть вклад нашей страны в Великую Победу фактически означают оправдание преступлений нацизма, открывают путь для возрождения его смертоносной идеологии», — резюмировал он.

Международный день памяти жертв холокоста ежегодно отмечается во всем мире 27 января.