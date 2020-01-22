Путин призвал «не растягивать» работу над новым маткапиталом

«Нормативные акты по материнскому капиталу, в том числе на первенца, должны быть разработаны за несколько месяцев, Голикова обещает к марту», — подчеркнул Владимир Путин.

При этом российский лидер отметил, что работу по всем проектам, которые он озвучил во время послания Федеральному собранию, нужно проводить в установленные сроки.

«Нельзя растягивать время, оно не должно быть „резиновым“», — заявил Владимир Путин.

В своем послании Федеральному собранию президент России заявил, что теперь материнский капитал родители получат при рождении первого ребенка. Сумма составит 466 617 рублей, за второго выплата увеличится на 150 тысяч. Речь идет о детях, которые появятся на свет начиная с 1 января 2020 года.

Полученные деньги родители малышей могут потратить на погашение ипотеки, строительство частного дома для жизни, на образование ребенка, частичную оплату детского сада. Кроме того, родители могут получать деньги из материнского капитала каждый месяц небольшими частями. Средства начнут поступать на карту. О других способах использования материнского капитала — в материале «360».