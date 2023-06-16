16 июня 2023, 23:29
Путин призвал не проверять бизнес, не связанный с причинением вреда человеку
Президент Путин: бизнес, не связанный с причинением вреда людям, не должны проверять
Если бизнес не связан с причинением вреда человеку, его в принципе не должны проверять. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Он уточнил, что не должно быть ни плановых, ни внеплановых проверок — хватит и профилактических мероприятий.
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Глава государства добавил: там, где проверки бизнеса остаются, их должны проводить исключительно профильные ведомства, а не силовые структуры, которые делают это сейчас, хотя не должны.
Бизнес
Владимир Путин
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