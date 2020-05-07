Путин призвал «не перегибать палку» после спада волны коронавируса
Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время совещания по ситуации в сфере транспорта, которое прошло в режиме видеоконференции. Он подчеркнул очевидность серьезного анализа санитарных и профилактических мер, который необходимо будет провести после спада эпидемии коронавирусной инфекции в стране с учетом полученного за этот период опыта.
К транспортной сфере это имеет особенное отношение, пояснил президент. При этом он подчеркнул, что важно вводить только обоснованные и действительно необходимые требования.
Здесь нельзя, что называется, перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиямиВладимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что все введенные требования должны быть соразмерны рискам. При этом на первое нужно место всегда ставить защиту здоровья и безопасности граждан — именно этому и должны служить вводимые требования.
Из-за пандемии с коронавирусом в России, как и в других странах мира, сильно сократился пассажиропоток. Международное сообщение приостановлено практически полностью, а количество междугородних перевозок значительно снизилось по сравнению с периодом до начала введения вынужденных ограничений из-за распространения нового типа коонавирусной инфекции.
По последним данным, в России выявили 177 160 случаев заболевания COVID-19. За все время пандемии в стране от инфекции скончались 1625 пациентов, еще 23 803 человека выздоровели.