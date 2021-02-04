Путин призвал не откладывать в долгий ящик предложения по поддержке самозанятых

Президент РФ Владимир Путин потребовал от министра экономического развития Максима Решетникова быстрее проработать меры поддержки самозанятых.

На встрече с руководителем ведомства глава страны отметил, что «самозанятые — сектор, пострадавший прежде всего от пандемии», написал ТАСС.

Сам Решетников заявил, что уже получил поручение проанализировать ситуацию и предложить соответствующие меры поддержки.

«Да, не затягивайте это, потому что это тоже очень важный момент. Тоже люди должны понимать перспективу, что будет в ближайшее время, что им спишут, что не спишут, есть ли какие-то другие способы их поддержать и на что правительство готово пойти в этой связи», — дал наставления Владимир Путин.

Министр также сравнил положение дел в экономике России и других государств. По итогу доклада Решетникова президент подчеркнул, что в России, по сути, ситуация лучше, чем практически во всех странах Евросоюза, и лучше, чем в Соединенных Штатах.

Руководитель ведомства согласился с такой оценкой, ответив, что это напрямую связано с теми мерами, которые были приняты.