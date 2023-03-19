Власть 19 марта 2023, 14:56 Путин призвал не говорить о возможности начала СВО в 2014 году в сослагательном наклонении Путин: в вопросе о сроках начала СВО на Украине неприменимо сослагательное наклонение РИА «Новости»

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О начале спецоперации на Украине в 2014 году нельзя говорить в сослагательном наклонении. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Ее фрагмент разместил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«В таких случаях нет сослагательного наклонения», — подчеркнул президент.

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Он обратил внимание, что это касается и готовности России к каким-то более серьезным действиям, чем те, что предприняли в рамках Крымской весны.

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По словам Путина, тогда российские власти надеялись, что ситуацию получится решить мирными средствами, все произошло неожиданно.

Ранее глава государства напомнил, что Россия поддержала крымчан в 2014 году из-за действий националистов. Путин напомнил, что в то время у российской армии не было гиперзвукового оружия, а сегодня — есть.