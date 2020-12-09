Путин призвал не допустить ситуацию с продуктами, как в СССР

Президент Владимир Путин заявил, что все товары должны быть доступны для граждан. На доклад министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева о продовольствии в стране он заметил, что не должно получиться, как в СССР.

«Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? Говорили так: „В Советском Союзе есть все, только не всем хватает“», — сказал глава государства.

Он отметил, что в советские времена продуктов не хватало из-за их дефицита. Сейчас сложности могут возникнуть по причине того, что у людей не хватает денег на некоторые товары по тем ценам, которые есть на рынке.

Патрушев заверил президента, что ситуация на рынке стабильная. Дефицита продуктов нет. Глава ведомства отметил, что в этом году агропромышленный комплекс столкнулся с определенными вызовами. При этом вопреки пандемии коронавируса аграрии смогли вовремя провести посевную и обеспечили страну новым урожаем.

Министр добавил, что в сельском хозяйстве понемногу растут зарплаты. В среднем за месяц в этой отрасли зарабатывают 30 с небольшим тысяч рублей. Это на две тысячи больше, чем в прошлом году. Об этом написал ТАСС.