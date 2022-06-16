Путин призвал не допустить чрезвычайно острой ситуации в отечественном автопроме

Необходимо принять меры, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации в российской автомобильной промышленности, заявил президент России Владимир Путин на совещании по автопрому.

«Сегодня коллеги рассказали о самых острых проблемах, которые ограничивают их возможности. Прежде всего это связано с поставкой комплектующих, конечно, этому нужно уделить особое внимание», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что до конца года нужно принять меры, чтобы ситуация не усугубилась и не стала «чрезвычайно острой». Путин также уделил внимание ценам на российские автомобили. Цена на металл падает, курс поменялся и это должно отразиться на конечной стоимости машин для россиян.

«Я уже сейчас не говорю о других составляющих, которые подталкивают цены наверх, здесь тоже, наверное, можно некоторые шаги предпринять в нужном нам направлении и, главное, в нужном направлении для людей. Нужно обеспечить доступность легковых автомобилей для граждан», — отметил президент.