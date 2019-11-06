  • Путин призвал «навести порядок» в распределении бюджетных мест в вузах

    06 ноября 2019, 02:09

    Кирилл Фролов

    Президент Владимир Путин призвал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова «навести порядок» в распределении бюджетных мест в вузах. Чтобы не возникало ситуации, когда из-за небольшого числа бюджетных мест по специальности вуз не может набрать группу, сообщил ТАСС.
    Путин призвал «навести порядок» в распределении бюджетных мест в вузах

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    На заседании президентского Совета по русскому языку, проходившем в Кремле, выяснилось, что на филфаке Воронежского государственного университета в магистратуру могут поступить только шесть бюджетников. При этом минимальная численность группы согласно требованиям министерства должна составлять 12 человек. Из-за того что платно на это направление студенты не идут учиться, вуз не может готовить филологов-магистров.

    Путин попросил Котюкова объяснить эту ситуацию. После слов министра о распределении бюджетных мест на основании статистических данных глава государства заявил: «Это плохо, что вы основываетесь на голых статистических данных, не понимая, что происходит в жизни. Нужны, значит, какие-то коррективы в ваши правила».

    Путин поручил внести изменения в методику распределения бюджетных мест и доложить ему о результатах.