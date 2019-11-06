Путин призвал «навести порядок» в распределении бюджетных мест в вузах

Разделение бакалавриата и магистратуры озадачило Путина Подробнее

На заседании президентского Совета по русскому языку, проходившем в Кремле, выяснилось, что на филфаке Воронежского государственного университета в магистратуру могут поступить только шесть бюджетников. При этом минимальная численность группы согласно требованиям министерства должна составлять 12 человек. Из-за того что платно на это направление студенты не идут учиться, вуз не может готовить филологов-магистров.

Путин попросил Котюкова объяснить эту ситуацию. После слов министра о распределении бюджетных мест на основании статистических данных глава государства заявил: «Это плохо, что вы основываетесь на голых статистических данных, не понимая, что происходит в жизни. Нужны, значит, какие-то коррективы в ваши правила».

Путин поручил внести изменения в методику распределения бюджетных мест и доложить ему о результатах.