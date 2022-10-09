Путин призвал наращивать возможности в селекции и генетике в сфере АПК | 360°

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Путин призвал наращивать возможности в селекции и генетике в сфере АПК

Президент РФ Путин: нужно повышать технологический суверенитет в АПК

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России необходимо повышать уровень технологического суверенитета в агропромышленном комплексе (АПК), нужно наращивать возможности в селекции и генетике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя работников сельского хозяйства с их профессиональным праздником.

Президент заявил, что в условиях санкционного давления АПК должен решать новые задачи. При этом глава государства отметил, что нужно использовать ограничение для собственного развития.

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«Нам нужно повышать уровень технологического суверенитета в сфере АПК, а значит наращивать свои возможности в селекции, генетике, семеноводстве, стимулировать переход на современные отечественные оборудование и технику, создавать условия для дальнейшего притока инвестиций», — заявил Путин.

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Глава государства напомнил, что правительство недавно утвердило новую стратегию развития АПК. Приоритетным направлением в документе указано повышение качества жизни на селе.

Сельское хозяйство

Владимир Путин

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