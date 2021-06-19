Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сконцентрировать все усилия и ресурсы для борьбы с коронавирусом и наращивания темпов вакцинации. Глава государства также отметил, что в стране продолжается разработка новых вакцин.

«Сейчас наша общая задача — сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса и его последствий. В первую очередь необходимо наращивать темпы вакцинации, все возможности для этого у нас есть», — сказал Путин в своем обращении к медицинским работникам в их профессиональный праздник. Его слова привело РИА «Новости».

Глава государства отметил, что на сегодняшний день Россия обладает четырьмя собственными вакцинами от коронавируса, а разработка новых вакцин, лекарственных препаратов продолжается.

«И, конечно, несмотря на всю сложность текущей ситуации, нужно расширить программы диспансеризации, обеспечивать современную помощь больным сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями», — добавил президент.

Путин напомнил, что COVID-19 появился не так давно и последствия влияния этого вируса на организм человека пока изучают. Специалистам только предстоит выяснить, как этот вирус скажется на здоровье в будущем. Глава России призвал прививаться и подчеркнул, что вакцинация лучше болезни.