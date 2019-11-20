Путин призвал менять ситуацию с реальными доходами россиян

«Зарплаты россиян растут, но реальные доходы стоят на месте. Ситуацию нужно менять», — заявил российский президент.

По словам главы государства, реальные доходы населения являются одним из ключевых индикаторов экономического развития страны. Заработные платы в России растут как в номинальном, так и в реальном выражении. При этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте, пояснил президент.

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«Залог устойчивого долгосрочного роста благополучия граждан — это, конечно, динамичное развитие экономики в целом, увеличение вложений в развитие предприятий и создание качественных рабочих мест, в инфраструктуру. Все задачи в этой связи перед правительством поставлены», — подчеркнул президент России.

Он добавил, что все задачи будут непременно успешно реализованы — в тесной связи с Банком России.