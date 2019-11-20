  • Путин призвал менять ситуацию с реальными доходами россиян

    20 ноября 2019, 14:29

    Алексей Сахаров

    Президент России Владимир Путин принял участие в работе пленарной сессии «Мосты над волнами деглобализации» в рамках XI инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!». Выступая на открытии сессии, глава государства отметил, что реальные доходы россиян не увеличились, хотя зарплаты, казалось бы, возросли.
    Путин призвал менять ситуацию с реальными доходами россиян

    «Зарплаты россиян растут, но реальные доходы стоят на месте. Ситуацию нужно менять», — заявил российский президент.

    По словам главы государства, реальные доходы населения являются одним из ключевых индикаторов экономического развития страны. Заработные платы в России растут как в номинальном, так и в реальном выражении. При этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте, пояснил президент.

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    «Залог устойчивого долгосрочного роста благополучия граждан — это, конечно, динамичное развитие экономики в целом, увеличение вложений в развитие предприятий и создание качественных рабочих мест, в инфраструктуру. Все задачи в этой связи перед правительством поставлены», — подчеркнул президент России.

    Он добавил, что все задачи будут непременно успешно реализованы — в тесной связи с Банком России.